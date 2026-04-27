リンゴ・スター（Ringo Starr）によるカントリー・アルバム第2弾『Long Long Road』が、本日4月24日にリリースされた。昨年の前作『Look Up』に続き、T・ボーン・バーネットがプロデュースと多くの楽曲提供を手がけた全10曲を収録。85歳の人間が作ったとは思えない充実作は、どのようにして生まれたのか？この狂った世界にあって、一つだけ変わらないものがあると知るのは救いだ。それは、リンゴ・スターがこの惑星で最もチャーミ