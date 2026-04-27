27日18時ごろ撮影岡山・東区北幸田視聴者提供 岡山市消防局によりますと、4月27日午後5時40分ごろ、岡山市東区北幸田で「家が燃えている」と119番通報がありました。 消防が駆けつけ、約1時間後に火を消し止めました。 警察によりますと、建物の被害状況については現在調査中です。午後7時20分時点で、けが人の情報はないということです。