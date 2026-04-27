フットボールスタジアム検討協議会の初会合26日 岡山県に新しいスタジアムの整備を検討する協議会が始まりました。 岡山県が設置し26日、1回目を迎えた「フットボールスタジアム検討協議会」です。 大学や企業・スポーツ団体などから集まった10人の委員のうち9人が参加し、座長にはスタジアム整備に詳しい日本女子体育大学の上林功教授が選ばれました。 委員が話し合うのは、必要性や場所