ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「10月生まれ」（誕生日：10月8日〜11月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■10月生まれの運勢（10月8日〜11月6日生まれ）今月は人とのご縁が広がりやすい月です。普段とは違うコミュニティや、新たな刺激をくれる方々とのつながりができそう