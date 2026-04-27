静岡市駿河区の歯科医院で、治療中の女性患者2人にわいせつな行為をした罪に問われている院長の男の初公判が27日開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、静岡市駿河区小鹿の歯科医師で50歳の被告の男は、2025年10月から2026年1月までの間、自身が院長を務める静岡市駿河区の歯科医院で、2人の女性患者に対し、治療中にわいせつな行為をした罪に問われています。静岡地裁で27日に開かれた初公判で、被告の男は