サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーで、現在は女子プロリーグ「ＷＥリーグ」の理事を務める海堀あゆみさん（３９）らが２７日、報知新聞社（東京・墨田区）を訪問し、２９日に行われるクラシエ杯決勝をＰＲ。決勝に臨む日テレ東京Ｖに在籍し、この日今季限りでの現役引退を発表したＤＦ岩清水梓へ、ねぎらいの言葉を送った。海堀さんと岩清水は同じ１９８６年生まれ。海堀さんは守護