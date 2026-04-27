静岡市葵区の県営住宅から水道メーター10個を盗んだとして、男2人が逮捕されました。静岡県内では各地で水道メーターが盗まれる被害が多発していて、警察が関連を調べています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居･職業不詳の32歳の男と住居不定･無職で48歳の男です。警察によりますと、2人は、3月下旬ごろ、静岡市葵区にある県営住宅で水道メーター10個･時価2万円相当を盗んだ疑いがもたれて