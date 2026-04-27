『旅の重さ』©松竹 『大学の若大将』©1961 TOHO CO.,LTD. 『必殺博奕打ち』©東映 『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』©KADOKAWA 1966 『大巨獣ガッパ』©日活 松竹、東宝、東映、KADOKAWA、日活の邦画5社は、各社の公式YouTubeチャンネルにおいて、旧作の映画本編を期間限定公開する特別企画『名作発掘！昭和100年、いま観たい映画 ～YouTube編～』 を4月28日～6月18日にかけて実施。期