Ｋ―ＰＯＰボーイグループ「ＴＷＳ」が２７日、韓国・ソウル市内で５枚目のミニアルバム「ＮＯＴＲＡＧＥＤＹ」のリリースに先立ちメディアショーケースを行った。タイトル曲の「Ｙｏｕ，Ｙｏｕ」などを披露。予約注文数だけですでに１１６万枚を突破したといい、リーダーのＳＨＩＮＹＵは「この数字は単なる数字ではなくて、ファンのみなさんからいただいたモチベーションだと考えてもっと頑張れるＴＷＳになります」と意気