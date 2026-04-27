静岡･小山町にある「道の駅すばしり」の管理･運営を巡るトラブルで、27日、小山町は前の指定管理者を提訴すると発表しました。小山町などが設置した「道の駅すばしり」を巡っては、町内の企業の「観光開発」が3月31日までの5年間、施設を管理･運営する指定管理者としての契約を町と結んでいました。しかし、2025年、公募により新たな指定管理者が決定したものの、契約期間満了後の4月1日以降も、営業を続けています。この事態に町