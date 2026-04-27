サットン氏の日記。（資料写真、南京＝新華社配信／鄒徳懐）【新華社北京4月27日】東条英機ら日本のA級戦犯28人が正義の裁きを受けた極東国際軍事裁判（東京裁判）は1946年5月3日に東京で開廷した。この裁判が始まる数カ月前の46年早春、同裁判に参加したサットン米検事補が日本軍の中国における戦争犯罪の調査、特に南京大虐殺に関する証拠収集の任務を負って中国に派遣されたことはあまり知られていない。当時51歳だったサッ