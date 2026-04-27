春のビッグトーナメント中日クラウンズ。開幕まであと3日です。 【写真を見る】石川遼選手 ｢いつまでも大きくて、男らしくて｣ 憧れ続けた“ジャンボ”尾崎将司さん 2人を繋いだ和合 【中日クラウンズ】 民間最古。1960年から数々の熱戦が繰り広げられてきた中日クラウンズ。この大会で記録を打ち立てたレジェンドが… （第38回中日クラウンズ実況 1997年）「真っすぐ来た！バーディーフィニッシュ。ク