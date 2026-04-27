人気ムード歌謡グループ『純烈』のリーダー、酒井一圭がオーナーのサカイワンパクオー（牡３歳、大井・渡辺和厩舎所属）が、２７日の大井４Ｒでデビュー戦を迎え、４馬身差で逃げ切り勝ちを決めた。うれしい勝利に酒井は「オグリキャップ世代で、馬の仕事に就きたかったが体が大きくて。馬に関わるには馬主しかないと思った。本当に夢がかないました。いいレースをしてくれましたし、この世界に入る背中を押してくださった（共