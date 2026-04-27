中東情勢を受けた国内での「ナフサショック」の現実。品不足など美容院への直接的な影響はまだこれからですが、塗装業界はすでに危機に直面していて、5月を乗り切れるのかが当面の焦点になりそうです。 【写真を見る】深刻なナフサショック… シンナー値上げ･品不足も 政府の現状把握と現場の実態に“ズレ” ｢オイルショックの時の方がマシだった｣ （大石邦彦アンカーマン）27日に取材した名古屋･西区にある「丸武塗