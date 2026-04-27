２１日、肇興侗寨で布を藍で染るトン族の女性、陸雪蓮（りく・せつれん）さん（左）と陸雪梅（りく・せつばい）さん。（黎平＝新華社記者／劉続）【新華社貴陽4月27日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平（れいへい）県にあるトン族集落、肇興侗寨（ちょうこうとうさい）などでは、藍染めや刺繡（ししゅう）などの無形文化遺産の伝統的な技法が千年余りにわたり受け継がれてきた。糸