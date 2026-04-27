北海道西部の島牧村で26日、クマの駆除にあたっていた60代の男性ハンターがクマに襲われけがをしました。クマに襲われたのは60代の男性ハンターで、26日午後5時ごろ島牧村で「クマに襲われ、かまれた」と消防に通報がありました。男性ハンターは頭や顔などにけがをしましたが、命に別条はありません。当時、男性ハンターは春期管理捕獲で他の猟友会のメンバーとクマを駆除しようとしたところ、発砲を受けたクマが転げ落ちた先で襲