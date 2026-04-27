いまだ鎮火のめどがたっていない岩手・大槌町の山林火災。延焼範囲を見てみると、発生翌日には約200haでしたが、27日時点では約1600haと8倍まで拡大しています。これは平成以降では2025年に大船渡市で起きた山林火災に続いて2番目の規模となっています。──夜を徹して懸命な消火活動が続いていると思うが、なぜ難航している？発生から6日目ですが、大槌町の現地調査を行った日本大学の串田圭司教授によりますと、「リアス式海岸」