アメリカのトランプ大統領が参加した夕食会で発砲事件が起きました。厳重な警備をなぜ犯人は突破できたのでしょうか。トランプ大統領やメラニア夫人も参加した夕食会で、突如鳴り響いた銃声。トランプ大統領のもとにはすぐに警備隊らが駆け寄り、その後、シークレットサービスが覆い被さり、大統領を会場から退避させました。この夕食会はホワイトハウス記者会が主催したもので、会場はワシントン市内のホテル。FNNの記者も出席し