たくろう、カベポスター、ツートライブ、ダブルヒガシら大阪を拠点に活動していたお笑いコンビが、ついに4月から東京に進出！あの実力派コンビも同じく満を持して上京したが、41歳のあの人は、小学1年生の娘に衝撃的なことを言われ……!? 【TVer】「ダッセ～！」大阪の大先輩に対して陰で悪口!? 『ダブルインパクト』3位と4位の41歳コンビが本音トーク あの実力派コンビとはセルライトスパのこ