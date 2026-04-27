週明け27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比44銭円高ドル安の1ドル＝159円23〜25銭。ユーロは32銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円98銭〜187円02銭。イランが仲介国パキスタンを通じて米側に戦闘終結への新提案を出したと報じられた。米国とイランの停戦協議が進展するとの思惑が広がり、ドルが売られて円が買われた。市場では「有事のドル買いを解消する動きが出た」（