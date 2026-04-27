経済財政諮問会議で発言する高市首相（中央）＝27日午後、首相官邸政府は27日の経済財政諮問会議で、地方の稼ぐ力や経済の強靱性を高める投資を加速させることや、初等教育段階から人工知能（AI）を徹底的に活用することを議論した。夏に策定する経済財政運営の指針「骨太方針」に反映させる。若田部昌澄早大教授ら民間議員は、新技術導入や人材育成に対する支援を強化し、地場産業の付加価値を向上させるべきだと提案。公共投