岩手県大槌町で激しく燃え上がる炎。4月22日に発生した岩手・大槌町の山林火災は、いまだ鎮圧のめどが立ちません。避難指示の対象は、全町民の3割を超える3257人に。焼失面積は約1373ha、すでに東京・墨田区とほぼ同じ面積が焼けてしまっている計算になります。週末に「ノンストップ！」取材班が現地に入ると、収まらない火に、住民の間で不安が広がっていました。取材中炎を発見消防団員「きのう消火したが…」取材スタッフ「町