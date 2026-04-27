グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」コラボレーション商品を、2026年4月27日から5月17日まで、JR東日本 東京駅の「グランスタ東京」で販売しています。トートバッグはコラボ限定イラストをデザインイラストレーターのナガノ氏が描くキャラクター「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーションがJR東京駅 グランスタ東京に登場しています。定番人気の「ちいかわバナナプリンケーキ」や「トートバッ