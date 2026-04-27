ことしは駆け足で北上しているサクラ前線、県内にはまだ、今が見ごろの名所があります。能代市の山あいにある寺でシダレザクラが満開となり、趣深い風景を生み出しています。※映像でご覧ください※4月27日午後6時15分のABS news every.でお伝えします