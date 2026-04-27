実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、羽海野チカ氏によるマンガ「ハチミツとクローバー」がセール価格で販売されている。 本作は美大を舞台にした青春群像劇。森田、真山、竹本の3人と、小さく可憐な女の子・花本はぐみを中心に、恋模様や若者の葛藤を描く。現在Kindleストアでは本作の全10巻が約30％オフで販売されている。