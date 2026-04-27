アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めて、28日で2か月です。中東情勢の悪化は地域の憩いの場にも大きな影響を及ぼしています。灯油価格の急激な上昇を受け、大館市の温泉宿泊施設は入浴料金の値上げを決めました。青森との県境、矢立峠の頂上近くにある温泉宿泊施設、「大館矢立ハイツ」です。源泉かけ流しの温泉には、鉄分が豊富に含まれていて特徴的な色合いとなります。体が温まりやすく、湯冷めもしづらいといい、年間