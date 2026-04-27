キャンドゥは、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』をモチーフにしたオリジナル商品を、2026年4月23日からCan★Doネットショップと店舗で順次販売しています（一部店舗を除く）。映画公開85周年の『ダンボ』がオリジナルグッズになって登場頑張り屋の「ダンボ」のチャーミングな仕草や表情が盛りだくさん。さらに、友達のネズミ「ティモシー」やお母さんの「ジャンボ」も描かれています。・クリアステッカー全部揃えたくなる