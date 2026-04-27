新たなスタジアム整備をめぐり、事業費の柱となる民間資金の確保についてブラウブリッツ秋田は、100社を超える企業が協力の意向を示していることを明らかにしました。前のシーズンの収支は3期ぶりの黒字となり、さらなる収益確保のためにもスタジアム整備が必要だとの見解を示しています。クラブは27日、昨シーズンの決算を公表し、広告料や入場料収入などを合わせた営業収益が12億4,600万円余りに上ったと明らかにし