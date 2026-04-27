大槌町の山林火災には消防隊員のほか県の総合防災課の職員も現地に駆け付け、対応にあたっています。一方、地元でも地域のためにと奔走する消防団員がいます。暮らしへの影響を山粼愛子記者が現地で取材してきました。山粼愛子記者「城山公園にある避難所には秋田県のトイレカーが設置されています。県外で使用されるのはこれが初めてということです」岩手県大槌町に25日到着した県の避難者用のトイレカー