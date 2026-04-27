あるものが2,000円で食べ放題です。岡山県津山市のスーパーに、一風変わったレストランが登場しました。2日間限定・・・いったい何が食べ放題だったのでしょうか。 【写真を見る】スーパーに2,000円で食べ放題のレストランが登場その名も「チン！するレストラン」メニューは一体ナニ？【岡山】 大人も子どもも大満足。おいしそうに食べているのは…。 「ピーピーガチャ」 す