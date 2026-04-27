今年も、香川県まんのう町で国の天然記念物コウノトリのヒナが誕生しました。4年続けて、同じペアが同じ場所で卵をふ化させました。 【写真を見る】「静かに見守って」今年もまんのう町でコウノトリのヒナが誕生4年続けて同じペアが同じ場所で【香川】 枝を積み重ねた大きな巣の中で、親鳥が見せる、ヒナにエサを与えるための「吐き出し行動」。ヒナがふ化したと推定できるサインです。 この行動が今月（4月）18日に確認さ