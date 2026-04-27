今月（4月）10日に始まった旧香川県立体育館、通称「船の体育館」の解体工事について、高松市の大西市長は、「県の判断を尊重せざるを得ない」と述べました。 【写真を見る】“船の体育館” の解体工事めぐり大西市長「県の判断を尊重せざるを得ない」 一方で「裁判も同時並行できちんと行われるべき」【香川・高松市】 旧県立体育館は世界的建築家、丹下健三の設計で、県は老朽化や耐震性などを理由に解体を決め、工事が始まっ