ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックで活躍した選手を称えるパレードがおととい（25日）東京で行われ、岡山ゆかりの選手4人も参加しました。 【写真を見る】TEAM JAPAN応援感謝パレード木村葵来選手ら岡山ゆかりの選手4人も笑顔で参加【岡山】 「わぁー！」 東京・日本橋で行われた、TEAM JAPAN応援感謝パレードです。岡山県出身の選手では、フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した吉