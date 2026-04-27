ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した吉田唄菜選手に「岡山県県民栄誉賞」が贈られました。 【写真を見る】吉田唄菜選手に “岡山県県民栄誉賞”冬季五輪フィギュアスケート団体で銀メダル「勇気や感動をお届けできたらいいな」【岡山】 2月の冬季五輪フィギュアスケート団体で銀メダルに輝いた木下アカデミー所属の吉田唄菜選手です。アイスダンスでペアを組む森田真沙