『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（KADOKAWA）の「ムビチェキ」がムービーウォーカーより4月27日（月）から発売開始された。 【画像】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のムビチェキ絵柄 人気キャラちいかわの映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の画像チェキ™️とオンラインムビチケ前売券がひとつになった「ムビチェキ」がMOVIE WALKER STOREにて期間&数量限定で販売開始。