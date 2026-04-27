■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０４月２７日１５９円２３～２５銭（▼０．４４） ０４月２４日１５９円６７～６９銭（△０．０８） ０４月２３日１５９円５９～６１銭（△０．３８） ０４月２２日１５９円２１～２３銭（△０．２０） ０４月２１日１５９円０１&#