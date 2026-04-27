日銀が２７日に公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円２３～２５銭と前週末に比べ４４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円９８～０２銭と同３２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７４２～４４ドルと同０．００５３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS