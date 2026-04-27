Leolaが、『Leola デビュー10周年記念2マンリレー企画「Chase The Stars」』を6月15日にビルボードライブ横浜にて開催する。 （参考：Leola、全国ツアー『HANGRY!?』初日レポ「みなさんが聴きたいと思ってくれる歌を」） Leolaは、今年デビュー10周年のアニバーサリーイヤーに突入する。同企画に込めた想いは、“Leolaにとってのスター、憧れ、そして目標の存在”