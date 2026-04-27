先日、2015-16シーズンに元日本代表の岡崎慎司らを擁して奇跡のプレミアリーグ制覇を果たしたレスターの３部降格が決定した。レスターはプレミア優勝以降、22-23シーズンにチャンピオンシップ（イングランド２部）に降格したものの、翌シーズンに２部で優勝して1年でのプレミア復帰を果たす。しかし昨季、プレミアリーグを18位で終え、わずか１年で２部に逆戻りした。そして今シーズンは成績不振に加え、イングランド・フッ