TOKYOガンダムプロジェクト 2026実行委員会は5月2日〜7月12日の期間、「ガンダムスタンプラリー2026（GUNDAM STAMP RALLY 2026）」を臨海副都心（おもに台場・青海）エリアにて展開する。第1弾として、6月7日までの期間は、凛々しいユニコーンモードの立像をモチーフにデザインしたスタンプとなっている。●第一弾は5月2日から「ガンダムスタンプラリー2026」では、臨海副都心内の潮風公園展望デッキ、水上バス乗り場、お台場