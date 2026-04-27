［J１百年構想リーグEAST第12節］川崎 ２−１ 千葉／４月25日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu千葉がボールを柔軟にパスを回してチャンスを作るも、川崎が試合終了間際のマルシーニョのゴールで勝ち切った一戦。ジェフには特別な想いを抱えているふたりがいた。ひとりはかつて川崎でプレーし、対戦相手として等々力に戻ってきたアタッカーのイサカ・ゼインである。桐蔭横浜大を卒業後、2020年に三笘薫（筑波大）、旗手