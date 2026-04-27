【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が主演を務め、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めたドラマ『正直不動産』が映画化（5月15日全国公開）。このたび『正直これを見れば追いつける！ドラマ「正直不動産」を150秒でご案内！』と題された特別動画が公開された。 ■永瀬財地（山下智久）はなぜ嘘がつけなくなったのか!? 2022年4月にNHKで放送がスター