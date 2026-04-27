【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の4期生、“やんちゃん”こと金川紗耶の1st写真集（タイトル未定）が6月30日に発売される。 ■美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影 圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川紗耶。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれた