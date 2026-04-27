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4月第4週（4月20日～4月24日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇4月20日 グローバル・コモディティ・ファンド 運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇4月21日 ノムラ・エマージング・オープン 運用会社：野村アセットマネジメント 〇4月22日 日本コンテンツＩＰ関連成長株ファンド（ジャパン・ポップカルチャー） 運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジ