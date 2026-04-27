日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6189枚だった。 ◯2026年5月限（特別清算日：5月15日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16189( 10189) ソシエテジェネラル証券 10383(8383) バークレイズ証券6369(6369