日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万1922枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 21922( 21922) ABNクリアリン証券 17647( 17584) バークレイズ証券 16773( 15951) JPモ