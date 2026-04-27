ドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーと、アサヒグループ食品が、ダイエットとデイリーケアを目指した新ブランド「SPICA（スピカ）」を新設。5月11日より、酵母細胞壁配合のシェイクやサプリメントなど6商品を販売開始する。【画像】「無理のないダイエット」新ブランドの6商品（一覧）全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く） で 販売開始する。自社オン