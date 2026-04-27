上海ディズニーランドのディズニータウンで、来園客の男性が別の男性に喫煙をやめるよう注意したところ暴行を受ける騒動があった。中国メディアの中国新聞週刊が27日に報じた。現場で撮影された映像には、たばこを吸ったとみられる黒い服の男性が、注意したとみられる白い服の男性に飛び掛かり、頭などを殴る様子が映っている。白い服の男性は距離を取ろうとしているが、黒い服の男性は執拗に追い回して拳を振るった。その場には女