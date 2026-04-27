Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、27日に3rdシングル「3XL」をCDリリース。それに合わせ、オリコンニュースでは、インタビューを行い、楽曲への想いや“3XL”級の近況を聞いた。【動画】Number_i、“3XL級”にハマっているもの告白■それぞれの個性が光るプロデュース曲制作の裏側を語る本作には、1月29日に配信リリースされた「3XL」（平野プロデュース）をはじめ、「LAVALAVA」（神宮寺プロデュース）、「Supa