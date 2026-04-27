中国で国家重点開発計画に組み入れられた「大型商用車ハイブリッド専用アンモニア内燃機関基幹技術開発・応用」プロジェクトの中間会議が4月26日、江蘇省常熟市で開催されました。同プロジェクトが開発した初の純アンモニア（単一アンモニア）燃料内燃機関試作機が点火と安定運転に成功し、プロジェクトが画期的な進展を遂げたことを示しました。この内燃機関はルーフ型燃焼室、アクティブ予燃室、液体アンモニアのシリンダー内高